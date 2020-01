Tar sikte på tre nye år

Molde er på plass i San Pedro del Pinatar ved La Manga i Spania på det første av tre Spaniaopphald før seriestart i april. No signaliserer Magnus Wolff Eikrem at han er innstilt på minst tre nye år i MFK-drakta. – Eg har som mål å få fleire kampar enn far min, Knut Hallvard Eikrem, seier Wolff Eikrem.