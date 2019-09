Synes velgerne har straffa hardt

Sjukehussaka har ført til at Kristiansund Høyre nå bare har to representanter i bystyret, noe som er historisk lite. Leder for Kristiansund Høyre, Torbjørn Sagen, synes velgerne har straffa dem hardt. – Vi har slitt med sjukehusvedtaket og må se på hva vi skal gjøre videre. Når sjukehuset på Hjelset står klart vil jeg tro at folk blir trygg på at vi har et godt helsetilbud, sier Sagen.