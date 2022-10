Kvinnehelse i statsbudsjettet: – De sier at kvinner ikke er så viktige for samfunnet

– Det er veldig skuffende at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har kommet med så store ord, og så vises ikke det i statsbudsjettet, sier Tine Elise Leonhardsen Tuven (22), som selv gikk fem år med sterke smerter uten å vite hva som var galt.

Torsdag la Arbeiderpartiet og Senterpartiet frem forslag til statsbudsjettet for neste år.

20 millioner kroner går til Forskningsrådet for forskning på kvinnehelse. Det er ingen økning fra forrige budsjett.

15,5 millioner kroner skal gå til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. I forrige budsjett ble det satt av 14,9 millioner kroner.

Det Leonhardsen Tuven reagerer mest på, er at det ikke er satt av øremerkede midler som konkret skal gå til forskning på blant annet endometriose.

– Det sier at kvinner ikke er så viktige for samfunnet når de ikke prioriterer penger til forskningen på kvinnesykdommer. Det går jo ut over arbeidsliv, sosiale liv og psykisk helse. Det har mange store konsekvenser.

Fakta om endometriose Ekspandér faktaboks Endometriose er en tilstand der vev som ligner det i livmoren vokser utenfor livmoren

Det tar i snitt sju år å få stilt diagnosen. Den stilles som regel ved kikkhullskirurgi

Fordi symptomene kan være svært ulike, er feildiagnostisering vanlig

Vanlige symptomer kan blant annet være kraftige smerter ved menstruasjon, kraftig blødning, vansker med å bli gravid, smerter under samleie og tretthet

Endometriose forekommer hos omtrent 10 prosent kvinner og er den vanligste kvinnesykdommen vi har

Mange lever uten symptomer

Omtrent 40 prosent av infertile har endometriose

Vevet kan vokse på eggleder, eggstokker, bukhinne, tarmer, urinleder- og blære

Den vanligste behandlingsformen er kikkhullsoperasjon og prevensjonsmidler som p-piller eller spiral Kilde: Endometrioseforeningen

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ingen konkrete midler

Allerede fra hun var 13 år, begynte Leonhardsen Tuven å kjenne på sterke smerter. Så sterke smerter at hun periodevis sleit med å gå, kastet opp, ikke klarte å være på skolen og var helt utmattet.

Og det skulle gå fem år før hun fikk påvist endometriose rundt eggstokkene og fikk kikkhullsoperasjon.

22-åringen er bare en av mange som går flere år med smerter uten å vite hva det er som er galt. Endometriose er en de vanligste kvinnesykdommene vi har.

Men ingen øremerkede midler er satt av til forskning på sykdommen.

Savner konkretisering

– Jeg er skikkelig skuffa, og man blir litt pessimist. Det er hårreisende at vår kvinnehelse og spesielt vår pasientgruppe ikke prioriteres.

Det sier styreleder i Endometrioseforeningen, Elisabeth Larby. Hun sier det er positivt at regjeringa sier de ønsker å satse på kvinnehelse.

– Men jeg savner å se hva som konkret skal satses på. Det er lite føringer til hvordan behandlingstilbudet for endometriose og adenomyose skal prioriteres.

– Endometriose og adenomyose rammer minst 500.000 nordmenn, og koster samfunnet minst 13 milliarder kroner årlig. Det går ut over pasienter, pårørende og samfunnsøkonomien – det er et enormt problem. Det er faktisk en krise. Man bør være interessert i å løse den krisa, sier Elisabeth Larby, styreleder i Endometrioseforeningen. Foto: Endometrioseforeningen

– Det settes av mer penger til sykehusene, men det er igjen da opp til sykehusene hvordan de forvalter midlene. Så det kommer ikke frem hvordan vår pasientgruppe skal satses på, sier Larby.

Hun mener statsbudsjettet sender ut et signal om kvinnehelse fremdeles nedprioriteres.

– Mange gode ord, lite tiltak

– Statsbudsjettet inneholder først og fremst mange gode ord knyttet til kvinnehelse, men lite direkte tiltak. Vi hadde forventa både mer synlig og større satsing på kvinnehelse.

Det sier Malin Stensønes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun trekker frem to punkter hun mener er særlig viktig når det gjelder kvinnehelse.

Malin Stensønes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, er ikke imponert over satsinga på forskning av kvinnehelse i statsbudsjettet. Foto: Petter Sommer / NRK

Det ene er forskning, som hun mener er grunnlaget for den langsiktige ivaretakelsen av kvinnehelse.

– Der hadde vi ønska en større pott til Forskningsrådet, et eget kvinnehelseprogram og friske midler inn. For å også prioritere de sykdommene som det i dag nærmest ikke drives forskning på – og dessverre er det mange å ta av.

Det andre er behandlingstilbudet, med fokus på det hun sier er underprioriterte kvinnesykdommer.

– Vi har ønsket et nasjonalt kompetanse-, diagnose- og behandlingssenter, for både alvorlig endometriose og adenomyose. I tillegg til vulva-lidelser. Dessverre ser vi ingen spor av det direkte i budsjettet.

– Dette er ikke sykdommer som rammer de få, dette er sykdommer som rammer de mange, og hvor behandlingskapasiteten i dag er for lav.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Torstein Bøe / NTB

Lovnader

8. mars 2019 lanserte Solberg-regjeringen seks punkter for bedre kvinnehelse. Etter det gikk nåværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ut og sa at det ikke var godt nok.

– Man må legge penger på bordet, man må prioritere kunnskap og man må satse på en helt annen måte, enn å komme med uforpliktende punkter på 8. mars, når norske kvinner går i tog mot regjeringen.

2. april i år sa også Kjerkol til NRK at hun lovte at:

– Denne regjeringen vil styrke vår innsats rettet mot kvinners helse.

Men verken Norske Kvinners Sanitetsforening, Endometrioseforeningen eller Tine Elise Leonhardsen Tuven føler kvinnehelse er godt nok prioritert i forslaget til statsbudsjettet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Følte hun ble hørt

Leonhardsen Tuven fra Smøla var engasjert i Arbeiderpartiet på fylkesnivå tidligere. På et fylkesrådsmøte for noen år siden, holdt hun et innlegg om kvinnehelse. Hun hevder at Ingvild Kjerkol også var der, og skrøt veldig av talen hennes.

– Hun kom bort og var veldig engasjert i temaet. Jeg følte jeg ble hørt. Men det ser ikke ut som hun har det samme engasjementet nå, som hun hadde for saken da, sier Leonhardsen Tuven.

Les også: Frykter at prestisjeprosjekt om kvinnehelse var forgjeves