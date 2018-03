Statlige stillinger forsvinner

Kristiansund kan miste flere statlige stillinger. Sekretariatet for landets konfliktråd foreslår å flytte tre administrative stillinger fra nordmørsbyen. Ifølge Tidens Krav ønsker de at stillingene skal knyttes tettere til politimesteren i Ålesund. Forslaget faller ikke i god smak hos Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard (Ap), som sier at det gir ingen mening.