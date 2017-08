Spjelkavik Idrettslag frykter ekstrakostnader og skade på hus dersom de må desinfisere dusjanlegget fire ganger i året slik Ålesund kommune krever. Idrettslaget mener Helsedirektoratets regler bare krever én desinfiseringsrunde årlig for å holde bukt med legionellabakterien. Saken har pågått siden 2014, og er nå klaget inn til Fylkesmannen. Til nå har de brukt 100.000 kroner på dusjanlegget.

Leder i idrettslaget Perry Holen er kritisk til kravene fra kommunen. Kravene er basert på Folkehelseinstituttets rådgivende anbefalinger som er langt strengere enn Helsedirektoratets lovgivende krav. Foto: Synnøve Hole

– Det er synd om vi skal betale mengder av penger hvis dette viser deg å være en bagatellmessig sak vi har full kontroll på, sier leder i Spjelkavik IL, Perry Holen.

For strenge krav

Sigmund Rødal har 25 års erfaring som yrkeshygieniker i Arbeidstilsynet og har tatt på seg saken for lokalidrettslaget. Han mener at de ved å redusere til én desinfisering av dusjene i året allikevel fyller kravene fra myndighetene.

– Regelverket krever at vi skal ha et system for å forebygge denne typen infeksjonssykdommer, og det mener vi at vi har.

Rødal mener regelverket kommunen vil ha er strengere enn det som er nødvendig, og stiller spørsmål ved hvorvidt kommunen har grunnlag for de strenge kravene.

– Vi forstår ikke helt om kommunen baserer seg på regelverket eller om de baserer seg på råd fra andre instanser som ikke utøver myndighet, sier Rødal

Ålesund kommune forklarer at de forholder seg til de faglige anbefalingene og den nasjonale veilederen fra Folkehelseinstituttet om hvilke forebyggende tiltak man skal ha mot legionella.

– Spjelkavik idrettslag velger å ikke følge de anbefalingene som står i den nasjonale veilederen. Ålesund kommune legger til grunn de nasjonale anbefalingene og mener at det ikke er utført nok forebyggende tiltak mot legionella fra Spjelkavik idrettslag, sier kommuneoverlege Victoria Natvig.

Slik unngår du legionella-smitte i dusjen Har du dårlig immunforsvar kan du rense dusjen i klorinvann. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK Ekspandér faktaboks Legionellose er en sjelden, men alvorlig sykdom som du kan bli smittet av i dusjen. Legionærsykdom forårsakes av legionellabakterier. Det er en alvorlig lungebetennelse som kan være dødelig.

De samme legionellabakteriene kan også forårsake Pontiacfeber, som er en influensalignende sykdom uten lungebetennelse. En fellesbetegnelse for disse sykdommene er legionellose.

Mest utsatt for legionærsykdom er eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar på grunn av annen sykdom, mens alle er like utsatt for å bli smittet med Pontiacfeber.

Legionella smitter ikke fra menneske til menneske, men ved å puste inn fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene.

Når våte flater kjennes glatte og slimete, tyder det på at bakterier og andre mikroorganismer har dannet en hinne (biofilm).

Når vanntemperaturen ligger mellom 20 og 50 grader gir dette forhold hvor legionellabakteriene kan trives og vokse i denne biofilmen. Er temperaturen under 20 grader vil de ikke vokse, og er den over 60 grader vil de dø.

I dusjer dannes det aerosoler, og legionellabakterier kan spres med disse aerosolene hvis man ikke er grundig nok med rengjøring og desinfeksjon. Slik renser du dusjen: Gjennomspyling med varmt vann (minimum 70 ºC) i fem minutter fire ganger i året, og regelmessig gjennomspyling med 60 graders vann f.eks. etter dusjing gir god sikkerhet mot legionellabakterier.

I tillegg til eller i stedet for varmebehandling kan dusjhodet og slangen demonteres, rengjøres og deretter desinfiseres ved at de legges i en 10 liters bøtte tilsatt to korker husholdningsklorin og lar det stå i 30 minutter. Kilde: Folkehelseinstituttet

Idrettslaget mener likevel at Ålesund kan synes å ha strengere krav enn øvrige kommuner i landet.

– Jeg har hatt en forespørsel til teknisk sektor i Norges idrettsforbund og de hadde ikke kunnskap om at dette var aktivert på samme måte rundt i landet, forteller Rødal.

Kan skade anlegget

I tillegg til store kostnader for idrettslaget som de har løst på dugnad, frykter de at hyppige behandlinger av dusjanlegget vil kunne skade fasilitetene.

– Med 30 år gamle bygningsmasser og masse varmtvann som kommer ut her, blir det mye kondens og det renner av tak og vegger. Det er tremateriale og det har ikke godt av å bli vått på denne måten, forklarer han.

Holen mener det er en sak som burde vært avsluttet for lenge siden, og ser frem til en konklusjon i saken.

– Klart, hvis de får medhold i at dette er regelverket sin intensjon så skal vi rette oss etter det, sier Rødal.