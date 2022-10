Pasient død av legionella ved Stavanger universitetssjukehus

En pasient er død etter å ha fått påvist infeksjon med legionella på sykehuset.

– Undersøkelser gir grunn til å tro at pasienten er blitt smittet av legionella under oppholdet hos oss, sier Elisabeth Farbu, viseadministrerende direktør ved SUS i en pressemelding.

Viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu ved SUS. Foto: Svein Lunde

– Flere sykehus har legionella i vannsystemene, både i Norge og i andre land. En kan påregne at det kan komme smitte blant pasienter, selv om det skjer sjelden. Når dette nå skjer, er det alvorlig for sykehuset, for den det gjelder og familien. Det er en trist sak for alle parter, sier smittevernoverlege Jon Sundal ved SUS til NRK.

Smittevernoverlege Jon Sundal ved SUS. Foto: Marte Skodje / NRK

Det er personer med svekket immunsystem som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom. Det er ikke mistanke om ytterligere legionellasmitte i sykehuset.

– Vi har ikke funnet noen større avvik hos oss. Det har heller ikke Stavanger kommune, som har hatt tilsyn, sier Sundal.

Sykehuset overvåker rutinemessig forekomsten av legionellabakterier i vannet. Det er utført ytterligere undersøkelser ved ulike avdelinger, som viser funn av bakterier i vasker.

Fakta om legionella Ekspandér faktaboks Legionellbakterier finnes der det er vann med temperatur mellom 25-40°C og tilgang på næringsstoffer.

Mulige smittekilder er kjøleanlegg, luftrenseanlegg, dusj- og badeanlegg osv.

Legionella kan forårsake alvorlig sykdom.

Vanlige symptomer er hodepine, muskelsmerter, slapphet, feber og tørrhoste.

Sykdommen kan være dødelig.

Flere tiltak skal redusere risikoen

Undersøkelsene viser ikke økt forekomst av legionella. Legionellaverdiene er innenfor akseptabelt nivå, ifølge SUS.

Sykehuset oppgir at dødsfallet skjedde i oktober, men vil ikke gå nærmere inn på når av hensyn til pasienten og de pårørende.

SUS oppgir at de har satt i verk flere tiltak for å redusere risikoen for ytterligere smitte:

økt årvåkenhet og utvidet testing av pasienter med alvorlig lungebetennelse.

intensivere gjennomspyling av dusjer som ikke brukes regelmessig.

hyppigere testing på faste steder, i dusjer og vasker, for å kunne følge utviklingen over tid. Til vanlig tas det stikkprøver.

utvidet måling av klordioksidnivået. Klordioksid tilsettes i vannet i blant annet helseinstitusjoner for å redusere legionellanivået.

Større utbrudd i 2001

I august 2001 var det et større utbrudd av legionella i Stavanger. I alt 28 personer ble syke, og sju av disse døde.

Smittekilden viste seg å være et kjøletårn på Radisson SAS Atlantic Hotel.