Spilte 100 sjakkpartier på ett døgn: – Nå skal jeg hjem og sove

17-åringen fra Kristiansund holdt det gående fra lørdag ettermiddag til tidlig søndag ettermiddag. Det skjedde i forbindelse med at Kristiansund sjakklubb fyller 100 år i år.

Sjakk er blitt en stadig mer populær idrett, og det merker også sjakklubben i Kristiansund. Det skyldes ikke minst Magnus Carlsens VM-triumfer og internasjonale sjakkmesterskap som blir overført direkte på TV.

Konsentrasjon

Petter Andreas Wadstensvik var sliten, men fornøyd etter ett døgn med lynsjakk. Foto: Roar Strøm / NRK

Petter Andreas Wadstenvik synes det var artig, men utfordrende å spille så mange partier med sjakk i løpet av ett døgn.

– Jeg sleit med å holde konsentrasjonen utover natta, men det var bare å prøve og holde seg i live, spise og drikke litt, sier 17-åringen.

– Men jeg har jo litt rutine også, har spilt ganske mye lynsjakk tidligere og vet litt om hvordan det er. Så jeg har litt erfaring.

Langt bedre enn forventet

Petter Andreas Wadstenvik startet å spille lørdag klokka 16 og ved 13-tida søndag var det over. Og gjennom lørdagen, natta og utover søndagen gikk det langt bedre enn det han hadde trodd på forhånd.

– Det gikk veldig bra, mye bedre enn det jeg hadde forventet. Jeg tror jeg vant litt over 80 av kampene. På forhånd hadde jeg regnet med å vinne rundt 60 kamper, sier Petter Andreas Wadstenvik.

– Det var ganske variabel motstand, men en periode var det veldig jevnt, og da rullerte det mellom to-tre motstandere.

Sliten

Formen er god etter ett døgn med lynsjakk, men 17-åringen vedgår at han var litt sliten etter maratonprestasjonen.

– Det føles veldig bra, men nå skal jeg sove noen timer, smilte Petter Andreas Wadstenvik.

Takket for innsatsen

Petter Andreas Wadstensvik blir takket for innsatsen av Tore Kristiansen i Kristiansund sjakklubb. Foto: Roar Strøm / NRK

Og Kristiansund sjakklubb vet å sette pris på 17-åringen. Etter at han var ferdig fikk Petter Andreas Wadstenvik overrakt en liten hedersbevisning som takk for innsatsen

– Denne koppen er det bare fem som har fått tidligere, og det er andre gang at du får den. I tillegg så dekker vi startkontigenten for de neste to Grand Prix turneringene i fylket, sa Tore Kristiansen i Kristiansund sjakklubb.