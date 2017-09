Sluttspurt i kampen om velgerne

Noen ville også fortelle politikerne om hvilke problemer de sliter med til daglig. Stig Drønnen går hardt på andrekandidaten til Kristelig Folkeparti i Møre og Romsdal, Simon Molvær Grimstad.

– Jeg vil fortelle om de problemene vi gründere har med å betale formuesskatt. Mange av de politikerne som står her sørger for å straffe næringslivet som prøver å skape verdier og arbeidsplasser, sier Stig Drønnen.

Kritiserer Kristelig folkeparti for vingling

Drønnen vil gjerne at dagens regjering skal fortsette, men han har lagt merke til det han kaller vinglingen til lederen for Kristelig Folkeparti.

– De kaller seg borgerlige, men de skaper utrygghet rundt spørsmålet om en ny periode med borgerlig regjering. Jeg stemmer for blått i fire år til og håper de slipper å bli forstyrret av de små mikropartiene, sier Drønnen.

Ni timer og 1.900 brosjyrer

Simon Molvær Grimstad lover støtte til gründerne. Han kjemper intenst for et videre liv på Mørebenken for Kristelig Folkeparti.

– I går var jeg ute og kjørte i 9 timer og delte ut 1.900 brosjyrer. Vi skal sørge for at alle har fått brosjyren til Kristelig Folkeparti og at alle får en påminnelse om at de må gå og stemme på mandag, sier Grimstad.

Høyre-velger med rød rose

Cato Malmedal og samboeren Ausra Borkertiene kommer gående med en rød rose, men Malmedal har bestemt seg for å forlate Arbeiderpartiet til fordel for Høyre. Han frykter resultatet av et Arbeiderpartisamarbeid med Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Sosialistisk Venstreparti.

Arbeiderpartiordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, fortsetter med å dele ut røde roser helt til valgkampen er over. Foto: Frode Berg / NRK

Ålesundsordføreren Eva Vinje Aurdal fra Arbeiderpartiet står med favnen full av røde roser. Hun understreker at partiet nå mobiliserer kraftig. Aurdal mener at mange av dem som nå sitter på gjerdet og lurer på hva de skal stemme er gamle arbeiderpartivelgere. Nå vil hun ha dem ned fra gjerdet, og overbevise dem om at Arbeiderpartiet har den rette politikken.

Sissel Standal, leder for Ålesund Høyre, sier at de også mobiliserer. De er midt inne i det de kaller en hundretimerskampanje, og deler ut diverse ting med blå farge og høyreslagord. De fortsetter også i morgen.

Vanskelig å bestemme seg

En familie på fire kommer gående bortover fortauet ved Korsatunellen. De stopper ved SV sine valgkampmedarbeidere. Cecilie Jansson har ikke bestemt seg, og vil høre litt om hva SV står for.

– Akkurat nå vet jeg ikke hva jeg gjør. Jeg er litt enig med flere. Det er vanskelig å bestemme seg, sier Cecilie Jansson.

I dag ser det ut til at det er mange som har kommet til samme konklusjon som Cecilie. Derfor fortsetter partiene sjarmoffensiven helt fram til valgdagen.