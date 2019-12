Slik finner du raskt ut hvilket julelys som ikke fungerer

Mange av oss har opplevd det. Juletreet er på plass og pyntingen står for tur. Men så dukker problemet opp; lysene på treet er mørke. Ofte er lyspærene på juletrelenka eller adventsstaken koblet i serie slik at den går i svart med en gang én eneste pære ikke fungerer.

Emilie Slinning blir en problemløser for mange i julen. Hun har spesielt ett tips som kan gjøre julestria lettere. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Dersom du da har 30 pærer, så har du et problem, sier Emelie Slinning på Lampehuset i Ålesund.

Hun blir hvert år kontaktet av kunder som sliter med adventsstaker og andre lys som ikke fungerer når de skal pynte til jul.

– Da er det mange som kjøper mange nye lys eller en ny lyslenke unødvendig fordi de ikke klarer å finne ut hvilket som ikke fungerer.

Test det selv hjemme

For mange er Slinning på lampebutikken en problemløser i førjulstida. Hun har spesielt ett tips som kan gjøre pyntingen lettere. For du kan enkelt sjekke hvilket lys som er ødelagt i staken eller juletrelenka hjemme. Alt du trenger er et ni volts batteri, slik som de man bruker i røykvarslere.

– Sokkelen på lyspæra må treffe batteriet på begge polene. Dersom pæra virker så skal den avgi en stor eller liten glød, forteller Slinning mens hun demonstrerer.

Hun vektlegger at dette ikke fungerer med oppladbare batteri, og at lysstyrken varierer alt etter batterimerke. Det er også viktig å vite at dette trikset ikke for gjelder LED-pærer.

Slik tester du om lyspæren fungerer. Den nedre delen av lyspæren må treffe begge polene på batteriet for at trikset skal fungere. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Kobberplata kan lage trøbbel

Noen kunder kommer også innom og tror de må kaste hele adventsstaken fordi den ikke lyser, selv om de har skiftet pærer.

Kobberplata er her den firkanta plata med et lite hull som man ser nede i sokkelen. Kobberplata kan ha ulike farger. Denne kan bli presset ned og da vil lysene slutte å fungere. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Da kan det være kobberplaten i bunnen av lampene som er kommet for langt ned, og blitt flattrykt av lang tids bruk.

– Da tar du bare et skrujern og vipper plata litt oppover igjen slik at man får kontakt, sier Slinning, som vektlegger at dette gjøres ETTER at man har tatt ut stikkontakten.

– La lampene få kjøle seg ned

Når jula er over og alt skal pakkes ned er det lett å bli vel utålmodige med å få vekk pynten. Men da er det viktig å la lampene kjøle seg ned før man pakker dem ned.

– Dersom glødetråden fortsatt er varm, så vil den tynne tråden slite og det går i svart. Alt må derfor være kaldt før du kan pakke det vekk. Er du heldig så slipper du å bytte pære året etterpå, sier Slinning med et smil.

LED gir mindre varmgang

Mange har de siste årene gått over til LED-pærer. Men da er det en viktig ting å huske på.

– Dersom man vil gå over til LED i adventsstaken eller på lyslenken, så må man bytte alle pærene og ikke bare en eller to. For da vil du heller ikke få lys, sier Slinning.

LED-pærer blir heller ikke varme og er derfor lettere å pakke ned.

– Det er mindre varmgang, og det er dette som ødelegger de over tid.