Skal utbetre Rotsethorntunnelen

Statens vegvesen har skrive ei kontrakt med K.A. Aurstad AS, BKK Enotek AS og Norsk Bergsikring AS for utbetring av Rotsethorntunnelen i Volda til ein verdi av nærare 88 millionar kroner. – Arbeidet skal etter planen starta opp i månadsskiftet august/september og vere ferdig i løpet av juni 2019, fortel assisterande prosjektleiar Arne Ola Stavseng.