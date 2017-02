Skal til semifinale i matematikk

I to innledende runder har elevene i niende klasse ved Eidsdal skule konkurrert mot andre skoler gjennom matematikkonkurransen UngeAbel.

Sigve Nydal synes det har vært spennende å konkurrere i matematikk. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Vi får 80 minutter der vi sitter sammen i klasserommet og løser seks oppgaver. Hvis man ikke har løst dem innen fristen så må vi levere likevel, forklarer Sigve Nydal.

I Eidsdal har hele klassen deltatt for å løse de utfordrende oppgave som de har sendt inn til juryen.

– Det var litt stressende. Vi slet med noen av oppgavene og det tok lang tid å komme frem til svaret.

En skole skal representere Norge

På landsbasis har 116 klasser deltatt og nå jobber elevene fra Eidsdal med å forberede seg. Av to skoler som deltok i fylket er det de som skal representere Møre og Romsdal i semifinalen i Oslo i april. Og etter tre dager med konkurranse mot de andre fylkene skal et lag stå igjen som vinner. Dette laget vil gå til nordisk finale.

– Det blir veldig spennende. Jeg håper vi vinner, sier Pauline Birkeland.

Men selv om elevene er glade for at dette betyr en skoletur til Oslo er de ikke sikker på at det blir noe fritid til overs på turen. Elevene skal både presenterer en prosjektoppgave som de løser på skolen på forhånd, i tillegg til at de må løse nye oppgaver på tid.

– Ville gjøre matematikk mer spennende

Tordis B. Nesse som er lærer for niendeklassingene ved Eidsdal skule sier at hun har dyktige elever i klassen. I Møre og Romsdal deltok det to skoler i konkurransen. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Lærer Tordis B. Nesse sier at grunnen til at de er med på konkurransen er å gjøre matematikk litt mer spennende og interessant for ungdomsskoleelevene. Det var ikke alle elevene i klassen som likte matte før de meldte seg på konkurransen.

– Det var ikke akkurat favorittfaget mitt, men jeg får helt greie karakterer, sier Sigve Nydal.

– Hvordan var det da å delta i konkurransen?

– Det gikk fint for vi slapp å gjøre andre ting, sier Nydal smilende.

– Liker du matte bedre nå da?

– Ja, det vil jeg si.