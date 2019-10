Sjukehuskontrakta signert

Klokka 12 signerte Skanska Norge kontrakta på bygging av fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Signeringa skjedde på Hjelset, der sjukehuset skal bli bygd. – No kan bygginga starte etter planen hausten 2020, seier leiar i prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan. Det er venta full drift ved sjukehuset første halvår 2024. Styringsramma for bygginga er på 4,4 milliardar kroner.