Sikta for overgrep mot barn

Ein mann i 50-åra blei arrestert 4. juni og sikta for valdtekt av barn under 14 år, ifølge Smp.no, som siterer ei rettsavgjerd. Mannen er også sikta for seksuelt krenkande oppførsel overfor barn under 16 år. Det skal vere to fornærma i saka. Politiet har bedt om at mannen blir varetektsfengsla i fire veker, to av dei med brev- og besøksforbod.