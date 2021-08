I flere uker samlet OL i Tokyo TV-seere verden over. Store idrettsprestasjoner rullet over skjermen akkompagnert av gledesscener, men også av tårer og skuffelse for de som ikke fikk det til.

Da BBC oppsummerte de olympiske lekene med en hyllest til sine utøvere ble det også spesiet for artisten Sigrid Solbakk Raabe. I minuttene idrettsheltene rullet over skjermen var det til tonene av Sigrids sang «Home to you».

Det ble emosjonelt for Sigrid.

– Det er jo med litt æresfrykt en går inn i det her, vi snakker om både OL og BBC, sier Sigrid til NRK.

Sigrid Solbakk Raabe har nå ferie sammen med familie og kjæreste. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Det er ikke første gang BBC trekker frem Sigrid. I 2018 vant artisten BBCs prestisjefulle Sound of 2018-kåring, og noen måneder senere erklærte de at hun var på enveiskurs mot popens stjernehimmel.

– Digger når folk tør å vise hvor mye noe betyr

Videoen Sigrid la ut med sin egen reaksjon på TV-bildene fra BBC har fått positiv respons i sosiale medier. Sigrid forteller at hun er glad i slike sportskavalkader.

– Jeg digger når folk tør å vise hvor mye noe betyr for dem! På scena er jeg litt sånn selv, jeg klarer ikke å stå der og late som om det ikke betyr verden for meg at folk har møtt opp og synger med på sangene, sier hun.

En hyllest til familien og byen

Sigrid selv har ikke vært fremmed for å skryte av hjembyen når hun har fått anledning. I 2019 ble hun også utpekt til ekte ambassadør for byen. og sangen «Home to you» har mange beskrevet som hennes hyllest til hjembyen Ålesund. Da hun skrev den var det til foreldrene og søsknene.

– Da jeg og låtskriver Steve Mac satt i studio begynte vi å snakke om familie og oppvekst, og hvor utrolig viktig det har vært, og er, for meg å vite at jeg alltid kan komme hjem til stua i Ålesund om det er noe. Så det er en liten homage til alle de kveldene jeg har chillet ved pianoet mens mamma og pappa leser aviser eller noe inne på stua, eller folk farter rundt i huset.

– Var det meningen at denne sangen skulle bli en hyllest til hjembyen din da du skrev den?

– Absolutt! Det bildet av familien i huset var inspirasjonen, men det ble jo fort en låt om Ålesund! Folk er nok lei av å høre om hvor glad jeg er i hjembyen min, men det er bare et så fint sted altså, sier hun.

Sigrid skrev seg i 2019 inn i musikkhistorien ved å være den første norske kvinnelige artist som gikk rett inn på 4. plass på britenes albumliste med sin debut «Sucker Punch». Foto: Promo

I videoen til BBC, som først ble omtalt av Nettavisen, ser man både seiersbildene av Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen, to av utøverne som Sigrid er imponert og stolt av.

Da er det mildt sagt helt greit for artisten at BBC bruker sangen hennes som avslutningsspor for et stort mesterskap.

– Det er fryktelig stas, sier Sigrid.