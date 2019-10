Setter ned drivstoffprisen for å hedre Warholm

Det er lang kø ved pumpene på bensinstasjonen UNO X i Ulsteinvik dagen etter at Karsten Warholm har blitt verdensmester for andre gang på rad. Drivstoffprisen ble nemlig mandag kveld satt ned flere kroner etter at Warholm og hele hjembyen Ulsteinvik kunne slippe jubelen løs.

Her har Karsten Warholm akkurat tatt et nytt gull. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi hadde lyst å markere det. Han har gjort en så formidabel innsats og har så gode resultater, sier regionsjef i UNO X, Thron Sperre Olsen.

Strømmer til pumpene

Prisen ble etter målgang satt ned med litt over tre kroner literen på både bensin og diesel, opplyser Olsen. Etter det har pågangen vært stor, melder Vikebladet Vestposten som først omtalte saken.

– Vi har et veldig høyt salg nå i formiddag, og for så vidt i går kveld også, sier Olsen.

Fred Somby takker for det billige drivstoffet tirsdag. Foto: Arne Flatin / NRK

Fred Somby er en av dem som har stoppet tirsdag morgen for å fylle drivstoff. Han hadde kvart tank og tenkte at han skulle fylle opp da han så prisen. Han visste ikke hvorfor prisen var nedsatt før NRK snakker med han.

– Det er fantastisk at Warholm klarte å forsvare VM-gullet, sier han og takker samtidig for billig drivstoff.

Lover å sette ned prisen for hvert mesterskapsgull

Olsen sier at det ikke er vanlig for kjeden å sette ned prisen på denne måten.

Bensinstasjonskjeden satte ned prisen på drivstoff i Ulsteinvik etter at Karsten Warholm tok nytt gull. Foto: Arne Flatin / NRK

– Det er ikke vanlig, men vi gjør det fra tid til annen. Olsen sier at det kun er bensinstasjonen i Ulsteinvik som har den billige prisen tirsdag.

Olsen sier at dette selvsagt er god reklame for dem.

– Samtidig så tenker vi at kundene våre, som er lojale kunder, fortjener å få billig pris når Ulsteinvik blir satt slik på kartet.

Kjeden kan ikke love å sette ned prisen hver gang Warholm vinner i fremtiden.

– Det spørs hvilket arrangement det er snakk om. Men om det er så stort som VM, OL og EM så lover vi å sette ned prisene, sier han.