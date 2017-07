Ser optimistisk på fremtiden for næringslivet

Sjeføkonomen i Sparebanken Møre sier at det er flere grunner til at utviklingen er positiv.

– De faktorene som har vært viktig for næringslivet er at kronekursen har vært svak, noe som har bidratt til bedret konkurranseevne for eksportsektoren. Vi har hatt lave renter og betydelig omstilling i næringslivet. Så det er flere årsaker til at det har gått så bra som det har gjort, sier Inge Furre.

– Hva tror du om utviklingen fremover?

– Slik det ser ut nå ser det ut som de samme faktorene vil bidra til en fortsatt relativt gunstig utvikling i fylket fremover, sier han.

– Må ikke bli sovepute

Inger Marie Sperre er også visepresident i NHO. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Administrerende direktør i fiskeforedlingsbedriften Brødrene Sperre, Inger Marie Sperre, sier at det er viktig at nedgangen man ser i arbeidsledigheten ikke blir en sovepute.

Hun minner om at deler av industrien fortsatt står overfor store utfordringer.

– Vi trenger fortsatt en næringspolitikk som legger til rette for industriproduksjon i Norge. Industriproduksjon i et høykostland er krevende, og når vi ser det i kombinasjon med endringene som vi har i valutakursene nå, vil det bli ytterligere krevende. Det er positivt at arbeidsledigheten er lav, men vi har store utfordringer fremover med det kostnadsbildet som den konkurranseutsatte industrien møter.

Hun sier at det at krona styrker seg skaper nye utfordringer.

– Varelagrene rundt omkring de går kraftig ned i verdi for hver dag krona styrker seg. Det er den neste utfordringen disse bedriftene må håndtere, sier hun.