Sa ja til bypakke

Samferdselsutvalget sa onsdag ja til bypakke Ålesund med en samla ramma på 3,65 milliarder kroner og delvis finansiering med bompenger. Bare Frps to representanter og Nordmørslista sin ene stemte mot. Høyres Heidi Nakken sier bypakken med kollektivløsninger blir et kjempeløft for Ålesund by. – Det er viktig å holde øynene på ballen slik at vi kommer fortest mulig i gang med bypakken, slik at kollektivtilbudet blir oppfattet som et reelt alternativ for dem som ønsker å pendle. Vi ønsker også å få med Brosundtunnelen, sier Heidi Nakken. Flertallskoalisjonen i bystyret i Ålesund, med støtte fra andre representanter, fikk 6. juni igjennom bypakken.