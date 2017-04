Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

2017: Slik ser Rune Ulvestad ut i dag. Han brenner for spillerutvikling, noe man kan se igjen i sønnene. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Rune Ulvestad har selv vært en toppspiller, og vet hva som skal til for å bli best. Både i 1981 og 1985 ble han toppscorer i Molde, og kunnskapen sin har han viderebrakt til de fire sønnene sine.

Gjennom 90 minutter onsdag kveld, kan han få angre på akkurat det. Rune er trener for Brattvåg IL, og de møter Kristiansund BK i cupens første runde. Der spiller sønnene Pål Erik og Dan Peter.

– Det blir veldig spesielt. Jeg har møtt Fredrik (Burnley, utlånt til Charlton) i cupen før, da han spilte i AaFK, men nå risikerer jeg å møte to, sier pappa Ulvestad.

Du har utviklet de fra barndommen av, men vet du hvordan de skal stoppes?

– Hehe, det blir vel heller et lag vi må stoppe da. Men Dan Peter er veldig sterk på hodet blant annet. Hvis han spiller, blir han en vanskelig mann å stoppe der. Pål-Erik har en voldsom løpskapasitet, og er teknisk god. Han har et veldig godt driv i spillet sitt, skryter Rune av sønnene.

– Unner de det, men kanskje ikke i år

NEST ELDST: Dan Peter Ulvestad var en av bærbjelkene i Kristiansund-laget som rykket opp til Eliteserien i år. Foto: Roar Halten / NRK

Rune Ulvestad vet godt hva som skal til for å gå videre og nå finalen av cupen. I 1982 var han Molde-spiller og kjempet seg til et finalemøte mot Brann. Der scoret han 1-1-målet, slik han hadde scoret så mange ganger før for romsdalsklubben, men det endte til slutt med et finaletap.

NEST YNGST: Også Pål Erik Ulvestad er KBK-spiller. Foto: Roar Halten / NRK

– Det er veldig få fotballspillere som får oppleve en cupfinale. Det er noe spesielt, som er veldig kjekt å være med på. Fredrik har vunnet en finale, så han vet hva det går ut på, og jeg unner de andre det også. Men kanskje ikke i år, ler Ulvestad.

Du er ikke fornøyd uansett utfall altså?

– Det er kanskje å dra det litt langt. Vi går for å vinne kampen i dag, men så har jeg den fordelen at hvis ikke vi vinner, går de videre, sier han.

– Må ha lyst til å spille

MÅLSCORER: Rune Ulvestad var kjent som en målscorer av rang og ble toppscorer i Molde FK to sesonger. Foto: Hammerstad, Svein / NTB scanpix

Gjennom sønnenes barndoms- og ungdomsår kunne man stadig se pappa Ulvestad stå og terpe øvelser med resten av flokken. De startet alle karrieren i den lokale ålesundsklubben SPK Herd, og banen ble flittig brukt døgnet rundt.

– Vi hadde tidlig fokus på at de gjorde ting med riktig kvalitet, men det viktigste var at de skulle ha det gøy. Skal du nå langt må du ha den indre drivkraften, og da må du ha lyst til å spille fotball, forteller Rune.

Nå håper han å kunne bidra med det samme til spillerne i hardtsatsende Brattvåg IL.

– Ja, vi har noen unge, lovende spillere i Brattvåg som kan bli bra. Vi får håpe satsingen i Brattvåg bærer frukter, og vi har et litt lenger perspektiv på det, sier Ulvestad.

Se Brattvåg IL mot Kristiansund BK her kl. 18.00: