Røkke og Remøy til Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine Antarctic får ankesaken sin opp i Høyesterett. Her anker de Borgarting lagmannsretts beslutning om at tvistesaken mellom Aker BioMarine og Stig Remøys Rimfrost skal opp for Søre Sunnmøre tingrett i august. Aker vil at saken heller skal føres i Oslo tingrett. Selve tvistesaken går ut på om Aker BioMarine kjøpte krilltråleren «Juvel» med eller uten patent.