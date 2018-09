Roger Osen sier nei til gjenvalg

Ordføreren i Smøla, Roger Osen (Ap) søker ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år. Osen som har vært ordfører i Smøla kommune siden 2011, skriver dette på sin Facebookside i kveld. Han begrunner dette med at han vil tilbake til næringslivet og skriver at det har vært et vanskelig valg. Ved kommunevalget i 2015 fikk Arbeiderpartiet som Roger Osen representerer, 56,7 prosent av stemmene i Smøla kommune.