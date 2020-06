Rettspsykiatrisk sakkyndige

Tingretten har oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige, opplyser politiadvokat Julie Ulstein. Forsvareren til mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk i Volda uttalte i forrige uka at han ønsker at det blir gjort en vurdering av om den siktede var tilregnelig. En ansatt i hjemmetjenesten ble stukket med skrujern av en beboer søndag 7. juni. Mannen er varetektsfengslet i fire uker og har innrømmet straffskyld.