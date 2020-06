Vil ha tilregneligheten vurdert

Forsvareren til mannen som er sikta for drapsforsøk på en miljøarbeider i Volda kommune, ønsker at det blir gjort en vurdering av om den siktede var tilregnelig. Mannen er varetektsfengslet i fire uker og har innrømmet straffskyld. Politiet vil ikke kommentere om de vil be om en sakkyndig vurdering av mannen.