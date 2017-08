Remme: – Dette er en historisk dag for oss

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2018 innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge som tilsvarer et beløp på rundt 3,5 milliarder kroner, og regjeringen vil komme med en bevilgning i statsbudsjettet for 2018.

Dette utgjør 70 prosent av totalkostnaden. Resten må helseforetaket klare selv. Hvor mye penger som blir lagt inn i statsbudsjettet for neste år, er foreløpig ikke kjent.

Byggestart i 2018

Statsminister Erna Solberg under pressekonferansen på Hjelset i Molde tirsdag. Foto: Trond Vestre / NRK

Statsminister Erna Solberg (H) og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte dette under en pressekonferanse på Hjelset tirsdag.

– Dette betyr byggestart i 2018. Vi invitere med dette Stortinget til å godkjenne lånerammen, og gi en startbevilgning. Det betyr at det kommer penger i statsbudsjettet for 2018. Vi skal bygge nytt akuttsjukehus på Hjelset og et godt distriktsmedisinsk senter med poliklinikk i Kristiansund, sier statsminister Erna Solberg.

Skaper trygghet

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme. Foto: Trond Vestre / NRK

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, var også til stede under pressekonferansen. Han er svært godt fornøyd med det som ble lagt frem tirsdag.

– Dette er en historisk dag for oss. Vi har fått en trygghet for at vi kan fortsette den gode planlegingen av fellessykehuset her på Hjelset og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, sier Espen Remme.

– Rydder dette unna all tvil om at sykehuset blir bygd?

– Det er vel så sikkert som det kan bli. og jeg opplever at det blir gitt veldig tydelige signal om det arbeidet som er gjort er blitt gjort på en god måte.

Rettssak

Men beslutningen om å bygge det nye fellessykehuset på Hjelset i Molde som ble gjort i november 2014, er fortsatt omstridt. Tomtevalget har vært to runder i rettssystemet etter at Kristiansund kommune gikk til rettssak mot Helse Midt-Norge.

I tingretten vant Helse Midt-Norge på alle punkter, men Kristiansund kommune anket og saken kom opp til behandling i lagmannsretten. Dommen i lagmannsretten er ventet i løpet av kort tid.

– Vi trenger ikke flere utsettelser og mer rot

Også politisk foregår det en debatt. Senterpartiets to stortingsrepresentanter Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen har kritisert planene om fellessykehus og vil heller ha en to sykehusmodell.

Senere har Senterpartiet sagt at de står fast på et fellessykehus, men at de vil ha et avdelingssykehus i Kristiansund. Det har ført til sterk kritikk fra både helseministeren og ledende Høyre-politikere i Møre og Romsdal som mener Senterpartiet rir to hester.

– Det er viktig for denne regionen at vi nå blir ferdig med saken, kommer i gang og får bygget sykehuset. Flere utsettelser og mer rot er ikke det vi trenger. Vi trenger et nytt sykehus. Det har vært snakk om å bygge et nytt sykehus i Molde i 10–15 år, og det har vært utsettelser. Nå er alle prosessene ferdig. Da må vi også komme i gang, sier statsminister Erna Solberg.