Rekord for en ikke–engelskspråklig film

Ferske tall fra Netflix viser at filmen «Troll» har blitt vist hele 75.86 millioner timer på én uke – verden over. Det er rekord for en ikke – engelskspråklig film på Netflix, opplyser Netflix selv.

– Jeg hadde aldri trodd at vår norske troll-film skulle nå så bredt ut over hele verden. Det er helt fantastisk, sier regissør, Roar Uthaug. Produsentene er også svært fornøyd med nyheten. Filmen ble lansert forrige uke, og ble fort sett verden over.