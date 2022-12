Seertallene har skutt voldsomt i været etter at «Troll» hadde premiere på Netflix torsdag 1. desember. Dagen etter lå den på topp verden over.

Regissør Roar Uthaug syns det er stor stas at filmen har blitt tatt så godt imot.

– Det er helt fantastisk at vi når ut til hele verden. Jeg har båret på ideen til denne filmen lenge, og vi er mange som har jobbet svært hardt med den, så det er veldig gøy.

Vi kommer nært innpå trollet i filmen «Troll». Filmen ligger på førsteplass på Netflix i de fleste landene i verden, blant annet Australia, USA, Storbritannia og Brasil. Foto: Jallo Faber / Netflix © 2022

– Norrøn mytologi populært i verden

Ifølge Flixpatrol som er en nettside som publiserer topplister over hvilke filmer og serier som strømmer best i verden, så ligger filmen på førsteplass i de fleste land, og i noen få land er den nummer to eller tre.

Uthaug forteller søndag at han har fått mange tilbakemeldinger.

Regissør Roar Uthaug er svært glad for at filmen blir tatt så godt imot. Foto: Netflix

– Innboksen på sosiale medier fylles opp av folk fra overalt som er veldig entusiastiske.

Han tror sjangeren og den spektakulære norske naturen gjør filmen interessant for mange.

– Det er veldig tydelig hva slags type film dette er. Og i traileren ser den storslått ut, og vi ser den fantastiske norske naturen. Den eksotiske naturen og at handlingen er bygd på norrøn mytologi tror jeg er populært i verden, sier Uthaug.

Kaptein Kris (Mads Sjøgård Pettersen). Nora (Ine Marie Wilmann) Andreas (Kim S. Falck-Jørgensen) og Tobias (Gard B. Eidsvold) i «Troll». Foto: Jallo Faber / Netflix © 2022

I filmen møter vi paleontologen Nora Tidemann, som spilles av Ine Marie Willmann. Hun blir uventet hentet fra feltarbeid til et hemmelig kommandosenter i Oslo, der blant andre statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen sitter i krisemøte.

En sprenging på Dovre har nemlig vekket noe til live inne i fjellet.

– Tidens bursdagsgave

– Som manusforfatter burde jeg ha noen velformulerende ord, men jeg er helt målløs. Dette er tidens bursdagsgave, sier Espen Aukan fra Kristiansund som har skrevet manuset, og hadde bursdag på premieredagen.

– Det treffer i hjertet. I helga har det strømmet inn med meldinger, og det virker som folk over hele verden koser seg med norske «Troll».



Trollet kan også kamuflere seg i filmen «Troll». Foto: Netflix

Troll er produsert av Espen Horn og Kristian Strand Sinkerud, og Horn sier tilbakemeldingene er helt overveldende.

– Dette er helt vanvittig. Netflix representerer 190 land, og at filmen nå er nummer en hadde vi ikke vært i nærheten av å tro. Vi er kjempestolte og glade. Jeg tror trollet skaper veldig interesse. Dette er et troll med følelser og hukommelse, så det er ikke bare et dumt troll. I tillegg har monsterfilmer et stort publikum.

– Gratis markedsføring

I filmen er det blant annet scener fra både Hunderfossen i Lillehammer, Lom og Rauma. Ordføreren i Rauma tror filmen vil være positiv for kommunen.

– Jeg synes det var noen flotte scener fra kommunen vår. Det har mye å si for oss, og det er flott at vi får filminnspillinger lokalisert til Rauma. Dette gir oss masse gratis markedsføring, sier ordfører Yvonne Wold, til Åndalsnes Avis.

Til NRK sier Wold at filmen retter oppmerksomhet mot klatremuligheter og naturopplevelser i vidunderlig natur. Hun tror Norges Tindehovedstad, med tindesenteret og Norsk Fjellfestival kan få økt oppmerksomhet når Trolltindene løftes fram i «Troll».

–Både Mission Impossible som fortsatt ikke hatt premiere, og innspilling av Sucsession, Kompani Lauritsen og Børning-filmene har allerede gitt oss mye besøk, så vi venter spent på å se effektene av all den positive oppmerksomheten, sier hun.