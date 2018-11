Redningsskøyte gått på grunn i høy hastighet

Kl. 12.28 torsdag fikk politiet melding om at redningsskøyta Idar Ulstein hadde kjørt på land ved Kvernhusvika på Grytastranda i Haram på Sunnmøre. Alle nødetater rykket ut.

– Vi kan bekrefte at båten har gått på grunn i høy hastighet og vi har opprettet krisestab her på redningssentralens hovedkontor. De jobber med å få oversikt over situasjonen og kontakter pårørende, forteller Lars Kristian Mosby Enger, pressevakt i Redningsselskapet.

Vet dere noe om årsaken til grunnstøtingen?

– Vi har en antagelse, men vil ikke gå ut med dette nå, sier Enger.

Luftambulanse og politiet er på stedet.

Tre personer om bord

Det var tre personer om bord i båten. Ingen av dem er alvorlig skadet.

En av dem har fått en skade i en finger og en annen er lettere skadet, melder politiet på Twitter.

– Vi tenker først og fremst på mannskapet i slik situasjon og skal sørge for at de blir best mulig ivaretatt, sier beredskapssjef i Redningsselskapet Ronny Jåsund-Pedersen.

Han er selv på vei til Ålesund sammen med HR-sjefen i selskapet.

– Dette er en alvorlig hendelse og da er det naturlig for oss å ta godt vare på mannskapet. derfor reiser vi opp til Ålesund for å treffe dem selv, sier Pedersen.

Parallelt jobber redningsselskapet med en plan for berging av båten.

Stor drivstofflekkasje

Det er stor drivstofflekkasje på stedet, melder 110-sentralen på Twitter.

– Hvor mye som har lekket ut vet vi ikke, men det var en lekkasje i forbindelse med grunnstøtingen og det renner litt fra båten. det renner litt fra båten, sier Paul Ola Vestre, operatør på 110-sentralen.

Båten hadde ca. 1,4 kubikk med diesel om bord ca. 1400 liter.

Brannvesenet i Haram og Ålesund jobber sammen med Havnevakta og en redningsskøyta DNV2 for å få lagt ut lenser og begrenset utslippet.

– Nå legger vi ut lenser rundt havaristen fra land til land. Det er en absorberende lense som flyter i sjøen og suger til seg oljen, sier Vestre.