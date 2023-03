Like før klokken 10 meldte politiet om at det er satt i gang en redningsaksjon etter et snøskred på Norafjellet i Rauma.

En person er tatt av skredet på nordsida av fjellet, skriver politiet på Twitter.

– Vi er i kontakt med personen som er fast i skredet, og redningsressurser er på vei.

Ukjent skadeomfang

Ifølge Hovedredningssentralen i Sør-Norge er det den samme personen som har utløst snøskredet.

– Personen meldte seg fra om han trengte hjelp, sier Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS).

Mannen var alene da skredet gikk, og skadeomfanget hans er ikke kjent.

– Han er våken og snakker nå, og vi har ressurser på vei for å hente han ut, sier Øversveen.

Bratt terreng

Luftambulansen fra Dombås og redningshelikoptert fra Ørlandet er på vei. I tillegg er det kalt ut bakkemannskaper.

– Det er et bratt område, så det er helikopter som blir primærressurs for å hente ut personen.