Rederi om «Remøy» – Det er SÅ feil!

Mange redere er redde for å sende egne båter på fiske i russisk sone etter at russiske myndigheter har varslet at det norske rederiet får ei bot på 30 millioner kroner.

Veldig skeptisk

Arne Birkeland i Austevoll har stor medfølelse med Remøy Havfiske og alle som er involvert i saken om millionbota Foto: Opilio

Daglig leder Arne Birkeland i Opilio som driver reketråleren «Northguider» i Austevoll, sier til NRK at alle snakker om denne saken og at alle har medfølelse med dem som står oppe i den.

– Det er bare helt tragisk, sier Birkeland.

«Northguider» har ikke vært i russisk sone siden 2014 og Birkeland sier denne saken gjør han enda mere skeptisk til å sende båten inn dit.

– Det er et helt annet regime og regelverk enn de vi er vant med her hjemme og når dette skjer fordi Fiskeridirektoratet har gjort en feil med et skjema, får de involverte her full medynk, sier Austevoll-rederen.

Informasjonsleder Odd Kristian Dale i interesseorganisasjonen Fiskebåt sier mange medlemsrederi er skeptisk til å gå inn og fiske i russisk farvann. Foto: Pressefoto

Informasjonsleder Odd Kristian Dale i medlemsorganisasjonen Fiskebåt, bekrefter at det nå er mange medlemsrederi som er skeptiske til å sende båtene inn i russisk farvann.

Dale bekrefter at mange redere ønsker seg mere forutsigbare forhold. Det er greit at retningslinjene er klare, men nå er det svært mange som er avventende, sier han.

Staten bør betale

Fiskeripolitisk talsmann i Frp, Oscar Grimstad fra Hareid, sier han mener Staten bør betale ei eventuell bot hvis den blir stående.

– Det går ikke an at reder og skipper skal betale ei bot på 30 millioner kroner fordi norske fiskerimyndigheter har gjort en formalfeil, sier Grimstad. Da må myndighetene ta bota og rydde opp, sier Frp-politikeren.