Råkjørte over Ørskogfjellet i nesten 160 km/t

Lørdag holdt Utrykningspolitiet fartskontroll på Ørskogfjellet på E39 mellom Sunnmøre og Romsdal, og i 80-sona kjørte to førere forbi patruljen i 158 km/t og 143 km/t. De to ble stoppet og anmeldt.

– Det er kjempealvorlig og totalt uforsvarlig å kjøre slik på norske veier. Dersom de hadde kjørt av vegen eller kjørt på en annen bil, så dør man mest sannsynlig, sier Per Gjerde, regionleder hos Trygg Trafikk Møre og Romsdal.

– Det er langt over fartsgrensen og helt uakseptabelt. Heldigvis er overtredelser av dette kaliberet ikke vanlig i trafikken, samtidig som vi ser at det avdekkes en del forholdsvise grove fartsovertredelser, sier fungerende distriktsleder i Utrykningspolitiet Baard Owe Næs.

Han mener at generelt er trafikantene flinke på veiene, men når farten blir så stor, så blir marginene små, og konsekvensene kan bli store ved uforutsette hendelser.

Foto: Skjermdump

Kjører fort etter forbikjøringsfeltet

I sommer stod det nye forbikjøringsfeltet over Ørskogfjellet ferdig. Det ble laget for å gjøre veien tryggere. Tunge kjøretøy har slitt med å holde normal fart, og med få og korte forbikjøringsmuligheter, har det dermed blitt køer. Glatte veier har også gjort at vogntogene har stått fast og sperret for annen trafikk.

Men etter at forbikjøringsfeltet kom, er det også en del som kjører fortere enn tidligere.

Per Gjerde er regionleder hos Trygg Trafikk Møre og Romsdal. Foto: Morten Brakestad / Morten Brakestad

– Etter at krabbefeltet kom har det generelle fartsnivået økt. Det er en del som når de kjører forbi et vogntog, tar med seg farten fra forbikjøringssonen og ikke slakker ned igjen, sier Per Gjerde.

Utrykningspolitiet har flere kontroller på Ørskogfjellet, og har samme inntrykk som Gjerde.

– Vi opplever at det kjøres fort i forbikjøringsfeltet/krabbefeltet. Også når sjåfører er alene på strekningen, slik dette tilfellet viser. Vi frykter at sjåførene tar med seg farten etter forbikjøringsfeltet, sier politioverbetjent i UP distrikt Midt, Jarle Paul Opsdal.

Ifølge Opsdal er hele Ørskogfjellet en prioritert strekning for UP.

– Det er en strekning med til dels høy fart, også så høy fart at det ender med førerkortbeslag, sier han.

Folk blir likevel flinkere

Selv om man ofte leser om råkjøring, farlige situasjoner og mobilbruk i trafikken, så mener Trygg Trafikk at folk generelt har blitt flinkere.

– Fartsnivået generelt i Norge har gått ned, og politiet tar stadig flere. De ekstreme hastighetene er lavere nå enn for 20–25 år siden. Unge mennesker kjører mer forsvarlig i dag. Vi ser at det er voksne menn mellom 40 og 60 år som topper statistikken over omkomne i trafikken, sier Per Gjerde.

Han tror både de selv sammen med NAF, vegvesenet, trafikkskoler og politiet har gjort en jobb for å endre holdningene til folk. I fjor omkom 80 personer i trafikken, og dette er det laveste antall omkomne på flere tiår, men i år har det vært flere ulykker, noe som har bekymret Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

Gjerde legger til at dette er en tid på året det ofte skjer ulykker, og ber folk være forsiktige.

– Det er flere ulykker i skiftet mellom høst og vinter, når det er frost eller den første snøen kommer. Det er ei skummel tid, og kaldt om natta. Jeg kjørte selv fra Oppdal i forrige uke, og i Sunndal var det frost. Dermed måtte jeg kjøre svært forsiktig med sommerdekkene, så dekkskiftet skjer i morgen, sier Gjerde.