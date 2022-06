Krisemøte etter ulykkessommer – kan sette ned farten og flere kontroller

Det kom frem på et krisemøte i dag. Vegvesenet kaller det et «Felles krafttak mot trafikkdøden».

– Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger. Men sammen håper vi å nå frem til trafikantene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Vegvesenet hadde kalt inn til krisemøtet etter en helg hvor fire mennesker omkom i trafikken. Alle søndag. I Bardu i Troms og Finnmark omkom to personer da en varebil og to personbiler støtte sammen. I Gjesdal i Rogaland døde to personer i en MC-ulykke samme døgn.

Både Samferdselsdepartementet, Trygg Trafikk, politiet, kommunesektorens organisasjon (KS) og flere fylkeskommuner var invitert.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er glad for vegdirektørens initiativ til krisemøtet.

– Utviklingen er urovekkende. Trafikkulykker rammer nådeløst, brått og uventet. Det er for tidlig å si noe om årsak til ulykkene som har skjedd. Det er også for tidlig å si noe om dette er utslag av tilfeldige variasjoner, eller starten på en mer langvarig trend. Men kampen pågår. For vi har ingen å miste i trafikken, sier Nygård.

Noen av tiltakene etter krisemøtet: Ekspandér faktaboks Mandagens møte kan sees på som et slags oppstartsmøte for et operativt samarbeid for de kommende ukene og månedene. Vegvesenet vil vurdere fartsnedsettelse på utvalgte risikostrekninger uten midtdeler på riksveinettet

Økt bruk og utvidet «oppetid» for fotobokser på risikostrekninger

UP gjennomfører Aksjon grønne veier hele sommeren (juni, juli og august) med kontroll av fart, rus og uoppmerksomhet, samt bilbeltekontroller.

Økt tilstedeværelse langs vei av Vegvesenets utekontroll

Vegvesenet gjennomfører straksmøter med aktørene fra ulike risikogrupper, som motorsykkel.

Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, UP, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, landets fylkeskommuner og Vegvesenet samarbeider om et forsterket informasjons- og kampanjearbeid om trafikksikkerhet.

Alle aktører med samordnet og forsterket pressearbeid om trafikksikkerhet

Statens vegvesen vil vurdere hyppigere oppsummeringer av sitt omfattende ulykkesanalysearbeid, som skal deles underveis med aktørene. Denne kunnskapen er viktig for å kunne målrette tiltakene bedre. KILDE: STATENS VEGVESEN

Ulykkessommer

Ulykkeshelga kommer etter en forsommer og sommerstart veimyndigheter og trafikkorganisasjoner ikke setter pris på.

Ingrid Lea Mæland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Tragisk, skuffende og leit, sier Ingrid Lea Mæland, regionleder i Trygg Trafikk i Rogaland om tallene.

Hun mener alle aktører nå må jobbe sammen om å forsøke å finne årsakene, slik at utviklingen ikke går videre i gal retning. Og dette ønsket skal nå bli innfridd, er et av målene etter krisemøtet:

– Jeg er glad for at de største aktørene nå står sammen om å intensivere arbeidet. Vi står nå foran sommermåneder som erfaringsmessig ligger høyt på ulykkesstatistikken. En periode med mye trafikk og høyere fart. Dette gir større risiko for ulykker, sier Hovland.

I mai omkom 21 mennesker på norske veier. Foreløpige tall viser at 14 personer har mistet livet i trafikken så langt i juni, ifølge Statens vegvesen (ekstern lenke). Dette tallet samsvarer med tallet Trygg Trafikk har kommet til i sin månedstelling.

Seks av dødsulykkene så langt i juni er MC-ulykker. Trygg Trafikk kalte det en fryktelig start på året da de ropte varsko sist uke. Og det var før de to i Rogaland omkom i helgen.

– Dyster utvikling

– Den ulykkesutviklingen vi ser nå, er dyster og stygg, og den jobber vi hver dag for at skal bli bedre, sier Morten Oseland i Utrykningspolitiet (UP).

Morten Oseland. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Mandag målte han og kollegene bilistenes fart på E39 ved Søyland i Rogaland.

Oseland har merket seg ulykkesstatistikken. Han mener forklaringen er sammensatt, men presiserer at UP og andre aktører gjør alt de kan for at statistikken skal se annerledes ut.

– Hver dag jobber vi for å få ned farten, få bort all ruskjøring og få bilister til å vie sin fulle og hele oppmerksomhet til trafikken, sier han.

Geir Marthinsen. Foto: Pressefoto

Også leder for Utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Marthinsen, fortviler over de mange trafikkulykkene i år. Han sier det er veldig mye trafikk på veiene i sommer, og spesielt mye turisttrafikk.

– Vi ser at i mange av kontrollene vi har så er langt over halvparten turister som blir stoppet i fartsovertredelser. Med økende trafikkmengde, øker sjansen for flere uhell. Med vår tilstedeværelse prøver vi å dempe farten og få folk til å skjønne at det tar litt lengre tid å forflytte seg om sommeren, sier han.