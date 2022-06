– Det er bekymringsfullt, og en stor nedtur at så mange har mistet livet i trafikken hittil i år, sier Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

I fjor omkom 80 personer i trafikken. Dette er det laveste antall omkomne på flere tiår.

Samtidig har 46 personer mistet livet i trafikken hittil i år. På samme tid i fjor var tallet 24.

– Urovekkende tall

For å finne en maimåned med flere omkomne må vi tilbake til 2008. Da mistet 28 personer livet i trafikken, mot 21 omkomne den siste måneden.

Ifølge Trygg Trafikk har over 70 prosent av dødsulykkene vært singel- eller møteulykker.

– Moderne berøringsskjermer i nye biler og bruk av mobiltelefon er faktorer som kan skape livsfarlige situasjoner. Det er ikke mange sekunders uoppmerksomhet som skal til før ulykken er et faktum, sier Bryner.

– Vender du blikket bort i bare to sekunder, kan du tilbakelegge en lang strekning «i blinde».

Tidligere i mai var det også en dødsulykke på Sørsivegen i Grong i Trøndelag. Foto: Kjetil Langeng

Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen, beskriver utviklinga i mai som forferdelig.

– Før det var også april en måned med mange alvorlige ulykker og 13 omkomne. Det er urovekkende tall, og det gjør at vi er nødt til å diskutere om det er noe vi kan gjøre på kort sikt for å hindre en videre negativ utvikling.

Det er særlig Nordland, Rogaland, Viken og Vestfold og Telemark som skiller seg ut i negativ retning. I Møre og Romsdal er det så langt i år ikke registrert dødsulykker.

I Trøndelag omkom tre personer i mai – alle de siste ti dagene. Til sammen har fire personer omkommet i trafikken i fylket i år.

Flest menn

18 av de 21 omkomne i mai var menn, og 13 av disse igjen var 55 år eller eldre.

– Det er fortsatt en overvekt av godt voksne menn, sier Ranes til NRK.

Hun beskriver dette som en trafikantgruppe som generelt har mye kjøreerfaring. Det bekymrer derfor Statens vegvesen at så mange i denne gruppen omkommer i trafikken.

– Det kan virker som om vi tar høyere risiko nå enn vi gjorde de to foregående årene da pandemien styrte livene våre, påpeker Ranes overfor NRK.

I forrige uke var det ei alvorlig trafikkulykke på E39 mellom Orkanger og Gjølme i Trøndelag. Både motorsykkel og bil var involvert i ulykka, og en mann i 60-årene omkom. Foto: John J. Storholt

Den trafikantgruppen som skiller seg særlig negativt ut er motorsyklistene. Fem av de 21 omkomne i mai var MC-førere, og alle var godt voksne menn.

– Det er urovekkende at vi nå går nå inn i sommersesongen og forventer at enda flere legger ut på kortere eller lengre turer på MC. Motorsyklistene må ta inn over seg hvor sårbare de er i trafikken, og ta ansvar for sin egen sikkerhet.

Ranes understreker det personlige ansvar den enkelte trafikant har.

Hun oppfordrer også alle som skal ute på vegene i pinsen, om å kjøre forsiktig.

– Vi må huske å bruke bilbeltet, vi må holde fartsgrensen, kjøre rusfritt og sørge for å ha oppmerksomheten vår på vegen. Vi kjenner ikke detaljene om hva som ligger bak de enkelte dødsulykkene den siste tida, men dette er faktorer som vi vet bidrar til at ulykker skjer, eller til at skadeomfanget øker.