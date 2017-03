Prosessoperatørlærling har brutt mannsbastion

FØLGER MED: Det er mye som skal passes på som prosessoperatør. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Tafjord Kraftvarme sitt anlegg – bedre kjent som Grautneset – leverer fjernvarme til store deler av Ålesunds befolkning. Det er med andre ord mange mennesker som nyter godt av energiproduksjonen ved anlegget, og sentral i produksjonen er lærlingen Julie Godø Antonsen.

21-åringen brøt en lang mannstradisjon, da hun som første dame fikk jobb ved Tafjords om lag 30 år gamle anlegg. Og hun anbefaler andre å følge etter.

– Det er jo et veldig mannsdominert yrke, så det hadde vært kjekt å få inn flere jenter også. Det er selvfølgelig litt tungt og krevende arbeid til tider, men det går veldig fint, og du får hjelp hvis du trenger det, sier Godø Antonsen.

– Visste at hun ville stå på

GRAUTNESET: Tafjord Kraftvarme serverer varme og energi til hus i Ålesund. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Cirka 100 000 tonn søppel blir håndtert på anlegget hvert år, og det er mye å holde styr på.

– For det meste sitter jeg i kontrollrommet, driver vedlikehold og prøver å finne feil, forteller Godø Antonsen.

Og det er ikke tilfeldig at det var akkurat hun som ble valgt som lærling ved anlegget.

IMPONERT: Tor Tynes var aldri i tvil om at Godø Antonsen skulle ansettes som lærling. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Hun sendte meg noen mailer, og var litt mer pågående enn andre. Hun ga seg ikke, og da tenkte jeg at vi måtte undersøke litt nærmere. Da visste vi at det var noen som ville stå på, forteller driftsleder, Tor Tynes.

– Det er positivt både for oss og for jobben at hun er her. Hun ser på det med litt andre øyne enn det mannfolk ofte gjør, mener han.

– Vanskelig å forutse fremtiden

Godø Antonsen håper å få seg en karriere innen faget, og har lenge vært interessert i en jobb som prosessoperatør.

– Jeg har hørt veldig mye positivt om kjemi- og prosessfaget, og har alltid vært interessert og nysgjerrig på hva det er. Derfor hadde jeg lyst til å finne mer ut om det, blant annet hvordan prosessflyten er i et anlegg, forteller 21-åringen.

FØRSTE KVINNE: Julie Godø Antonsen håper flere kvinner vil følge i hennes fotspor. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Hun valgte å gå kjemi og prosess det andre året på videregående skole, og har ingen umiddelbare planer om å ta høyere utdanning.

– Fremtiden er litt vanskelig å forutse, da anleggene blir mer og mer automatisert. Jeg tror likevel at det alltid vil være behov for prosessoperatører, sier Godø Antonsen.