Problemferja Ullensvang kom bare så vidt fra kai på Hareid da den kolliderte i moloen som beskytter kaiområdet på Hareid.

TRAFF MOLOEN: Nysgjerrige ferjepassasjerer studerer på hva som har skjedd Foto: Arne Christian Jensen

Bakket før den traff

Lars Jacob Engelsen i rederiet Norled bekrefter til NRK at det har vært et sammenstøt og at rederiet fikk meldingen 06:05.

– En mannlig passasjer skal ha falt på dekket i det ferja traff, men vedkommende fikk hjelp av ferjemannskapet til å komme seg på beina og skal ikke være skadd, sier Engelsen.

Passasjer Arne Christian Jensen sier til NRK at det virket som om ferja startet å bakke før den stoppet i steinmoloen. Han forteller at ferja var halvfull med biler og Norled opplyser at det var 30 passasjerer ombord.

Ukjent årsak

Det har så langt ikke kommet fram hva som er årsaken til sammenstøtet. Lars Jacob Ellingsen sier det er altfor tidlig å konkludere nå og han beklager ulempene det har medført. Ullensvang har fått ry på seg for å være ei problemferje og i sommer var den to uker på verksted.

HALVFULL: Det var omtrent halvfullt med biler og 30 passasjerer ombord da ferja kolliderte. Foto: Dag Helge Bjørkedal

En annen av passasjerene, Dag Helge Bjørkedal sier til NRK at ferja begynte å skjene ut mot styrbord og at det bakket før den dunket inn i steinene.

– Det var ikke noe stort sammenstøt og vi som var ombord tok det fint og rolig, sier Bjørkedal.

Han forteller at alle fikk kaffe i kafeen og det var god stemning. Han sier det var lite dramatikk, og skryter av mannskapet som forholdt seg rolig og gav god informasjon til passasjerene.

– De var rolig og behersket. Det var ingen krisestemning ombord.

ROSER MANNSKAPET: Dag Helge Bjørkedal var ombord da MF Ullensvang traff moloen på Hareid. Foto: Privat

Videre gikk prosessen nokså raskt. MF Ullensvang tok ifølge Bjørkedal en liten tur utenfor moloen, snudde og gikk tilbake til ferjekaia på Hareid.

– Det tok ikke så lang tid. Det gikk omtrent en time fra vi traff moloen til vi var over i ny ferge.

Fjord1 tar over

Rederiet Norled har kontrakt på å drive sambandet Hareid–Sulesund ut 2018, men fra 1. januar 2019 skal Fjord1 overta med helt nye elektrisk drevne ferjer etter at de tidligere i år vant anbudet.