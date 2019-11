Politikerne møtte sinte elever

Politikerne i fylkesutdanningsutvalget med leder Per Ivar Lied (Sp) i spissen møtte elevene som demonstrerte mot kutta i den videregående skolen. Også fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) var tilstede. Utvalget behandler budsjettet for 2020 og økonomiplanen for de neste fire årene. Fylkeskommunen skal spare 112 millioner kroner neste år, og fylkesrådmannen har foreslått å legge ned en rekke fagtilbud i den videregående skolen i Møre og Romsdal.