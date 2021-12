Politiet må betale millionbot

Borgarting lagmannsrett slår fast at politiet i Møre og Romsdal og Trøndelag har kjøpt ulovlege tolke-tenester i stor stil. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) kom tidlegare i år fram til at politiet burde lagt kontraktene ut på anbod. Politiet hadde då kjøpt tolketenester for rundt 20 millionar på tre år, og fekk ei bot på tilsaman 2,4 millionar. I tingretten blei politiet frifunne, men Borgarting lagmannsrett slår fast at KOFA var i sin fulle rett i å bøtlegge politiet og at lovbrotet er grovt. Politiet må i tillegg betale sakskostander på ein halv million.