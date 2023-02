Uklar dødsårsak etter at mann døydde i Ålesund

Den førebelse obduksjonsrapporten kan nemleg ikkje eintydig fastslå dødsårsaka. Difor må det bli gjennomført supplerande analysar. Det blir også gjennomført ei toksikologisk undersøking.

– I samband med obduksjonen blir det tatt ein del prøver som må analyserast. Det er ein prosess som tek tid og det er årsaka til at det vil ta rundt to månader, seier Thomas Arntsen, etterforskingsleiar i Spesialeininga for politisaker til NRK.

– Har de ein teori om kva som kan vere dødsårsaka?

– Nei, det er for tidleg å seie noko om. Difor må vi vente på den endelege obduksjonsrapporten. Den er ein viktig del av etterforskinga og vi håper å få meir tydelege svar.

Greip inn for å få kontroll

Det var laurdag 28. januar at politiet blei varsla om ei hending i sentrum av Ålesund. Då hadde politiet fått melding om ein blodig og tynnkledd mann som kraup i vegbana.

Politiet meinte at mannen var til fare for seg sjølv og andre, og rykte ut for å få kontroll på han. I samband med dette oppstod det eit basketak mellom mannen og to betjentar frå sivilpolitiet. Han blei så lagt i bakken. Etter kvart kom det også to privatpersonar som hjelpte politiet å få kontroll på mannen.

Det blei gjort livreddande arbeid på staden. Ambulansen kom også til og mannen blei så frakta til sjukehus.

Seinare på dagen meldte politiet at mannen var død.

I etterkant oppstod det spørsmål og spekulasjonar rundt politiet si handtering. Mellom anna gav operasjonssentralen feil informasjon om hendinga, noko som også bidrog til dette.

Måndag førre veke valde politimeisteren å melde saka til Spesialeininga.

Ifølge politiet fekk operasjonssentralen melding om at ein våt og blodig mann gjekk i vegbana klokka 09.32 laurdag morgon.

Etter dette kom det fortløpande meldingar til politiet om same hending.

Klokka 09.38 kom første patrulje til staden. Dette var to politibetjentar i sivil.

Etter kvart oppstod det eit basketak mellom desse to politibetjentane og mannen.

Seinare kom endå ei patrulje til staden. Begge politipatruljane hadde fått oppdrag om å reise dit av politiet sin operasjonssentral.

Ifølge Helse Møre og Romsdal fekk AMK den første meldinga om hendinga 09.36.

Den første ambulansen kom til staden 09.50.

Mistenkt for tenestefeil

Sidan då har Spesialeininga etterforska for å finne ut om det kan vere ein samanheng mellom politiet sin framgangsmåte og dødsfallet.

Thomas Arntsen, etterforskingsleiar i Spesialeininga Foto: Lars Chr. Wallace / NRK

To politibetjentar er mistenkte for tenestefeil i samband med hendinga.

– Dei vil ha status som mistenkte inntil saka er avgjort. Slik som situasjonen er no er det ikkje aktuelt å endre status frå mistenkt til sikta, fortel Arntsen i Spesialeininga.

Dei har sikra videoopptak og henta inn lydopptak frå politiet sin kommunikasjon. Etterforskinga held fram medan dei ventar på den endelege obduksjonsrapporten.

– Vi jobbar med å gå gjennom dei avhøyra vi har tatt og det som er henta inn av lyd og bilde. Etter kvart vil vi skrive ein rapport, seier Arntsen.

NRK har stilt spørsmål til politimeister Ingar Bøen om kor belastande denne saka har vore for politiet i Møre og Romsdal. Han ønskjer ikkje å stille til intervju og viser til at den er under etterforsking av Spesialeininga.

Bistandsadvokaten til familien til mannen, Mette Ekroll Nyland, seier at ho og familien ikkje ønskjer å kome med ein kommenter no.

Etterforskar kva som skjedde i forkant

Politiet i Møre og Romsdal har ansvaret for å etterforske kva som skjedde med mannen før han blei observert blodig i Ålesund sentrum.

Linn Erstad er seksjonsleiar for etterforsking i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Linn Erstad, seksjonsleiar for etterforsking i Møre og Romsdal politidistrikt, har tidlegare sagt til NRK at dei jobbar ut ifrå fleire hypotesar om kva som kan ha skjedd.

– Vi samlar inn vitneavhøyr, går gjennom dei tekniske og taktiske undersøkingane og ser gjennom kameraovervakinga. Vi prøver å sette alle desse bitane saman til eit stort bilde av kva som skjedde, sa Erstad til NRK tysdag ettermiddag.