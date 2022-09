Planene for Sula-gondolen er klar

Flakk Gruppen AS har nå oversendt sitt forslag til reguleringsplan for prosjektet "Sula Gondol" til Sula kommune for politisk behandling.

– Vi har utarbeidet et omfattende forprosjekt med forslag til reguleringsplan som vi tror og håper vil danne grunnlaget for å realisere gondolbanen fra Devoldfabrikken til Rundehornet på Sulafjellet, skriver prosjektleder Terje Devold i en pressemelding.

Planen inneholder en omfattende beskrivelse av hvordan prosjektet vil fremstå med gondolbane, bygninger på Devoldfabrikken og på fjellet, tilkomstveger, alpinløyper og zipline.

I en pressemelding skriver Devold at prosjektet er beregnet å skape 75 nye arbeidsplasser i regionen, 45 av disse i Sula kommune. De har også lansert en egen nettside med informasjon om prosjektet.