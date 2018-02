Pakken på Vigra var en fiberduk

Pakken som stengte Ålesund lufthavn Vigra i mer enn fem timer på lørdag inneholdt en vevd, aluminiumskledd fiberduk som var rullet tett sammen. Mandag ble det gjennomført krimtekniske undersøkelser av pakken som var rundt 30 cm lang, 20 cm bred og 10 cm høy. Pakken, som utelukkende bestod av den vevde aluminiumskledde fiberduken, var holdt sammen av svart elektrikertape. – Politiet har tidligere erfart at fiberduker som dette benyttes for å omgå butikkalarmer og at de kan kobles til vinningskriminalitet, sier politiadvokat Mathias Häber.