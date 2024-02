Overgrepssak i Molde: To personer er tiltalt

Det bekrefter statsadvokat Jogeir Nogva til NRK.

Fem personer ble opprinnelig siktet for seksuell omgang med barn under 14 år, eller medvirkning til det, i juli i fjor.

Den ene som nå er tiltalt skal være over 18 år, den andre under 18 år. Begge er tiltalt for grov voldtekt.

De tre resterende som ble siktet er under kriminell lavalder - og derfor henlegges saken mot dem.

– Dette er en sak som fremstår med stort alvor. Det er ikke uten grunn at vi valgte å ta ut tiltale for grov voldtekt, sier statsadvokaten til Romsdals Budstikke - som omtalte tiltalen først.

Filmet overgrepet

I tiltalen står det at voldtekten er grov fordi det legges særlig vekt på at den er begått av flere i fellesskap, og på en krenkende måte.

De to er også tiltalt for å ha filmet, delt eller vært i besittelse av videoer av overgrepet.

– Stor påkjenning

Curt Andre Lier, bistandsadvokat til den mindreårige jenta, sier at saken er svært alvorlig.

– Det er flere enn disse to som har vært involvert, men de er under strafferettslig lavalder. Det skal bli godt å få dette avgjort i retten for dette er en stor påkjenning for en veldig ung jente, sier han.

Forsvarer til den siktede under 18 år, Erik Rolfsen, sier hans klient er kjent med tiltalen.

– For han er dette en alvorlig sak, og han vil forklare seg og gi sin versjon i retten, sier Rolfsen.

De vil ikke kommentere skyldspørsmålet.

NRK har foreløpig ikke fått tak i forsvareren til mannen over 18 år.

Saken skal opp i retten i april. Det er satt av syv dager til saken.

Bakgrunn

Det var mandag 24. juli 2023 at overgrepet skal ha funnet sted.

28. juli 2023 gikk politiet ut med informasjonen, og sa at fem personer var siktet. Det var ingen andre som var mistenkt. Den fornærmede var en mindreårig jente.

Politiinspektør Anders Skorpen-Trøen sa da at det var en svært alvorlig siktelse, og at politiet hadde brukt store ressurser på å finne ut hva som hadde skjedd.

Bistandsadvokaten til den fornærmede jenta sa at hun var sterkt preget av det som hadde skjedd.

– Hun blir ivaretatt av familien og det offentlige. Politiet har fulgt veldig godt opp og gjort en effektiv og god jobb så langt, sa bistandsadvokat Curt Andre Lier.

Personen over 18 år, som nå er tiltalt, ble varetektsfengslet i flere uker fordi politiet var redd bevis kunne gå tapt om ikke.

Det ble tatt beslag av digitalt materiale, og noen måneder etter ble det klart at overgrepsvideoer fra hendelsen ble delt i sosiale medier.

– Vi ser svært alvorlig på delingen, og følger opp med både forebygging og etterforskning. For jenta som er fornærmet i saken er hver deling et nytt overgrep, sa politiet.