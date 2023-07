Politiet har opprettet etterforsking etter melding om seksuelt overgrep i Molde mandag 24. juli, melder politiet i en pressemelding.

Alle de antatte gjerningspersonene er identifisert. Fem personer er sikta for seksuell omgang med barn under 14 år eller for å ha medvirket til dette, står det i pressemeldingen.

– Svært alvorlig

Tre av de antatte gjerningspersonene er under den kriminelle lavalder, en er under 18 år og en er over 18 år.

– Det er en svært alvorlig siktelse, og politiet har brukt store ressurser på å få hentet inn informasjon i saken, sier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen som er påtaleansvarlig i saka

– Hvordan ble dere klar over saken?

– Politiet fikk informasjon fra flere kilder mandag ettermiddag som gjorde at vi besluttet å iverksette etterforskning.

Politiinspektør Anders Skorpen-Trøen Foto: Roar Strøm / NRK

Han forteller at de har brukt store ressurser på å identifisere de som de mener er de antatte gjerningspersonene.

– Det er ingen holdepunkt for at det er flere mistenkte i saken, sier han.

– Hva gjør dere videre nå?

– Vi vil forsøke å kartlegge ansvarsforhold og roller mellom de siktede, svarer han.

– Det er selvfølgelig en belastning

Personen som over 18 år er framstilt for Møre og Romsdal tingrett i dag. Påtalemakta har fått medhold i varetektsfengsling, står det i pressemeldingen.

Forsvareren til personen som er over 18 år, Axel Lange, sier at klienten ikke har tatt stilling til straffskyld, men samarbeider med politiet.

– Han begjærte seg i utgangspunktet løslatt, men ble ikke hørt i dette av retten.



Forsvareren forteller at den siktede og han ikke har tatt stilling til en eventuell anke enda.

– Politiet ønsker nå å etterforske og jobbe med de avhørene som er tatt, og ytterlige avhør. De har tålelig grei oversikt over de involverte, men det er et ganske omfattende arbeid å koordinere både avhør og tekniske funn og databeslag, sier Lange

– Hvordan forholder den fengsla seg til saken?

– Det er litt vanskelig å si, det er selvfølgelig en belastning. Det er en alvorlig sak, og han er ung. Så dette er vanskelig, for han også.

Gjort avhør av vitner

I pressemeldinga står det at både fornærma og de sikta er avhørt av politiet, og at det er oppnevnt bistandsadvokat og forsvarere.

Politiet informerer om at det er gjort avhør av flere vitner og at politiet arbeider videre med teknisk og taktisk etterforskning.

NRK har fredag ettermiddag forsøkt å komme i kontakt med bistandsadvokat Curt Lier, uten hell.