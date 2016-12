Ønsker at 2017 blir bedre enn 2016

Øivind Elgenes, eller Elg, som de fleste kjenner han som, har hatt et hektisk år. Mannen som har musikk i hele kroppen er akkurat ferdig med ei lang rekke av julekonserter.

– 2016 har vært veldig hektisk. Og det virker som om det er på vei oppover, og det er veldig hyggelig når man har holdt på så lenge som jeg har, å få til solo-ting, sier han.

Nå har han juleferie og den bruker han til å slappe av. Da tenker han tilbake på hvor stas han syntes det var med jul da han vokste opp.

Øyvind Elgenes har vokst opp med musikk rundt seg. Foto: Privat

– Jeg hadde verdens lykkeligste barndom i Kristiansund. Med enkle virkemidler ble hele stua gjort om ved hjelp av speil og bomull, ler han.

Og på julekvelden satt de i vinduet og fulgte med. For da kunne de se på bestefaren, som bodde like nedenom, kle seg ut som julenisse.

– Så du visste at det var bestefar som kom?

– Det er de sannhetene man ikke ... vi trodde det var nissen, men det var jo selvfølgelig bestefar. Det var jo det samme hvert år. Man får et forhold til tradisjoner, og det er artig med jula.

Hatt med seg musikken fra barndommen

Øivind Elgenes forbereder julekonsert. Foto: Privat

Mannen som både er vokalist, låtskriver og gitarist har hatt med seg musikken hele livet.

– Musikk var foreldrene mine veldig flinke til. Det første de kjøpte seg var en grammofon.

Fra den strømmet det ut både Alf Prøysen, Édith Piaf og Billie Holiday. I tillegg var faren glad i rytmisk vokalmusikk.

– Han kunne aldri engelsk. Men det var han glad i. Jeg fikk nok masse der. Inspirasjonen tror jeg man får i ung alder.

I tillegg var tippoldefar spillemann på Voss, så han mener det ligger i genene.

– Glad jeg får holde på med det jeg gjør

Når han oppsummerer året som har gått sier han at livet er veldig bra.

– Det jeg holder på med blir lagt mer merke til nå. Kanskje hodet er mer til stede enn før.

– Er det godt for deg å høre at låtene dine blir brukt?

– Det er en kamp og en stri å lage en låt. Til mer den blir brukt, jo bedre er det for låten. En god låt skal leve sitt eget liv. Det er da det blir en bra låt.

Han har allerede begynt å planlegge 2017.

– Det er ikke fullt, men det begynner å fylle seg opp, og det er jo en positiv trend for min del. Vi er jo inne i en verden i forandring. Så jeg er glad for at jeg kan holde på med det jeg gjør.

Platen som kommer er på engelsk, og den håper han blir mottatt med åpne armer. Og da blir det nye muligheter til å få se den levende artisten på scenen.

– Jeg er så heldig at jeg har fått sunget veldig mye. Jeg har funnet en trygghet der som kanskje gjør meg egenartet. Det er mye energi som kommer gjennom kroppen.

Nyttårsforsett har det vært dårlig med før. Men i år har han ett.

– Man kan prøve å være magiker og sette et mål. Og da kan man jo ønske seg at 2017 skal bli et bedre år enn 2016 for alle sammen, sier han.