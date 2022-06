Fikk spille gitar med Green Day: – Helt sykt

– Helt vanvittig. Før jeg vet ordet av det, så står jeg og klemmer idolet mitt.

Mathias Jensen Svendsens andre Green Day-konsert torsdag kveld ble plutselig til en av de beste opplevelsene han noen gang har hatt.

Da frontfigur i bandet, Billie Joe Armstrong spurte om det var noen som kunne spille gitar, var ikke 20 år gamle Jensen Svendsen og kompisene sene med å peke på han.

– Han hadde flere tusen å velge mellom, og så ble det meg. Helt sykt.

Dette var ikke avtalt, men blodfan som Jensen Svendsen er, kunne han allerede sangen som skulle spilles, Operation Ivy-coveret «Knowledge».

– Det var litt adrenalin til å begynne med, men det kom seg.

Plutselig stod Jensen Svendsen og spilte gitar sammen med idolet sitt. Foto: Trym Håkon Bratting

Jensen Svendsen er fra Malm i Trøndelag, men studerer for tiden i Oslo. Der spiller han også i bandet Fashion Victims sammen med tre kompiser. Drømmen er å kunne leve av musikken etter hvert.

Green Day har vært en stor inspirasjon for han og bandet.

– Det er de som fikk meg til å virkelig høre på og ville drive med musikk.

Det var full fest for Jensen Svendsen når han fikk komme opp på scenen og spille. Foto: Trym Håkon Bratting

Største konsert i Ålesund noensinne

Green Days konsert på Color Line Stadion var historisk for konsertarrangøren Momentium.

De siste årene har de arrangert flere store festivaler og konserter med artister som blant annet Sting, Elton John og Bryan Adams. Men de har aldri arrangert en så stor konsert før.

– Konserten var fantastisk, sier presseansvarlig i konsertarrangøren Momentium, Terje Erstad.

Jensen Svendsen fikk gitaren han spilte på etter konserten. Foto: Mathias Jensen Svendsen

– Det helligste jeg eier

For Jensen Svendsen har det ikke opplevelsen helt sunket inn. For han ble kvelden et minne for livet.

– Green Day er det beste bandet. Det er det bandet som jeg har fulgt lengst og som betyr mest for meg, desidert.

Gitaren fikk han med seg hjem til Oslo. Den ligger på sofaen.

– Den skal ikke brukes. Ikke med mindre det er helt nød. Det er det helligste jeg eier.