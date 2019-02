Økte digitale inntekter

Polaris Medias inntekter fra digitale abonnementer kompenserer for nedgangen i inntektene fra papir, viser mediekonsernets kvartalsrapport. – Det er digitale annonse- og abonnementsinntekter som bidrar til veksten, mens det er fortsatt fall i papirbaserte inntekter. Vi ser allikevel at papiravisen fortsatt er et attraktivt produkt for våre abonnenter og annonsører, så fallet i papirbaserte inntekter er redusert fra tidligere perioder, fastslår konsernsjef Per Axel Koch. Polaris Media består blant annet av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke. Totalt hadde mediekonsernet en abonnementsvekst på 3 prosent til 201.000.