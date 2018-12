Nye tal om Nordøyvegen

I dag legg fylkesrådmann Ottar Guttelvik fram nye berekningar for Nordøyvegen. Bakgrunnen er innspel frå Atkins-Oslo Economics om at det ikkje har blitt tatt godt nok omsyn til inflasjonsutviklinga over dei neste 40 åra i samband med renter og avdrag. Dei nye tala blir lagt fram på eit samferdselsmøte.