Nye Ålesund fekk pris

Nye Ålesund fekk tysdag pris av FN-organisasjonen United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) for arbeidet med å bli ein smart og berekraftig by. Ålesund var ein av fem byar som fekk pris, opplyser kommunen i ei pressemelding. – Vi blir stolte av arbeidet vi gjer, og dette gir inspirasjon til å jobbe vidare, seier ordførar Eva Vine Aurdal.