Ny kontrakt til Havyard

Havyard Design & Solution i Herøy skal levere design til to lasteskip for Royal Arctic Line A/S. Skipa skal frakte temperatur-regulerte kontainarar samt stykkgods og blir ein viktig del av infrastrukturen på Grønland. Denne kontrakten er starten på eit nytt område for for Havyard Design & Solutions, seier salsdirektør Gisle Vinjevoll Thrane.