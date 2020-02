Ny ferjekai i Volda fra onsdag

Onsdag 5. februar blir den nye ferjekaia i Volda tatt i bruk, opplyser prosjektleder Olav Megrund i Statens vegvesen. Det er et halvt år etter planen. Den nye ferjekaia i Volda er 108 meter lang, med liggekai på utsiden. Kaia er tilrettelagt for lading for de nye hybridferjene på sambandet.