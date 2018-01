Nødrakettar som fyrverkeri

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap ønskjer å sjå nærare på ei bytteordning for å få slutt på oppskyting av nødrakettar av personar som ikkje er i nød. Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund har foreslått eit pålagt innbytte for å unngå at nødrakettane frå fiskeflåten endar som fyrverkeri. Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for næringsliv, produkt og farlege stoff i DSB, er positiv og vil ta forslaget vidare