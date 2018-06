NHO kritisk til avlysning av anbud

NHO er kritisk til at Helse Møre og Romsdal denne uken valgte å avlyse anbudskonkurransen for byggingen av det nye sykehuset på Hjelset, skriver NHO i en pressemelding. – De må lytte når vi gir gode innspill, sier Arnhild Dordi Gjønnes i NHO, som er ekspert på offentlige anskaffelser. – Det koster å gi tilbud. Dette er dårlig ressursbruk, både av samfunnsøkonomiske hensyn, innkjøpsfaglige hensyn, på grunn av leverandørene og skattebetalerne, sier Gjønnes. Hun poengterer at de administrative kostnadene med å gi tilbud fordeler seg med ca. 1/3 på oppdragsgiver og 2/3 på tilbudsgiver. Oppdragsgiver har en anledning til å benytte de prosedyrene som sikrer at store prosjekter kan gjennomføres.