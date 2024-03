Nei til utviding

Volda kommune seier foreløpig nei til å utvide torskeoppdrettsanlegget i Alida.

Selskapet som driv oppdrett der har søkt om å få utvide anlegget. Men dei har også søkt om å få starte oppdrett to andre stadar i Voldsfjorden. Desse søknadane er framleis under behandling.

Kommunestyret i Volda seier totalbelastninga for fjordane sitt økosystem må tilleggast stor vekt. Og at dei derfor må vente og sjå om selskapet får ja til dei to nye anlegga, før dei kan vurdere ei utviding av det eksisterande anlegget.